РИАМО - 31 авг. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил ветеринаров с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Уважаемые сотрудники ветеринарной службы! Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю вас с Днем ветеринарного работника! Сегодня ветеринарная служба Московской области объединяет профессионалов высочайшего уровня, преданных любимому делу, обладающих терпением, трудолюбием, чуткостью, добротой и милосердием», - сказал Воскресенский.

Он подчеркнул, что труд работников ветеринарной сферы обеспечивает охрану здоровья домашних животных, стабильность развития животноводства, улучшение качества продукции и сырья, соблюдение правил их переработки и хранения и увеличение производства сельскохозяйственных предприятий.

Воскресенский отметил вклад ветврачей в развитие ветеринарной службы и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Подмосковья и пожелал им стабильной, успешной и плодотворной работы.