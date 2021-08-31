РИАМО - 31 авг. За один день свыше 4,5 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за выбор мест установки детских игровых площадок в 2022 году по программе губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год по программе губернатора устанавливаем большие игровые комплексы во дворах. Уже сегодня можем заметить большую активность и интерес жителей к голосованию. Только за первый день голосования более 4,5 тыс. жителей оставили свои пожелания», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Голосование продлится до 8 сентября на портале «Добродел». Любой желающий житель региона может отдать свой голос за одно из 2709 мест предполагаемого размещения детских игровых площадок.

Всего с 2013 по 2019 годы во дворах Подмосковья было установлено 993 губернаторских детских игровых площадок.