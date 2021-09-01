РИАМО – 1 сен. В столице в среду стартует фестиваль «Цветочный джем», в этот же день в рамках фестиваля в общественных местах появятся 12 садов, сообщается на сайте мероприятия.

Каждый из садов – это уникальный ландшафтный проект, посвященный своей теме. Создание садов курируют участники, победители конкурса «Цветочный джем» прошлых годов, эксперты конкурса. В этом году сады устанавливаются на внеконкурсной основе.

Так, на Манежной площади появится «Красный сад», на переходе к площади Революции – липовая аллея с цветниками и мини-розариями, в Столешником переулке – сад «Цветы Юга», на Кузнецком Мосту – «Сад водных растений», на ступенях Российской государственной библиотеки – «Библиотечный сад» и так далее.

Посетители площадок фестиваля смогут попробовать десерты и оригинальные блюда. Кроме того, в рамках фестиваля будет организована торговля.

Фестиваль будет работать с ограничениями, введенными из-за пандемии Covid-19.