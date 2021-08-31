РИАМО - 31 авг. Диетолог Наталья Нефедова оценила влияние картофеля и баклажанов на здоровье человека. Она отметила, что овощи и фрукты действительно могут навредить человеку, но только в том случае, если у него есть индивидуальная непереносимость, сообщает Nation News.

Эстонское издание Postimees опубликовало информацию о вреде для здоровья картофеля и баклажанов из-за содержащегося в них соланина.

«В картофеле и баклажане действительно есть соланин, но, насколько мне известно, это никак не влияет на здоровье человека. Подобные вещи как говорят, так люди начинают их воспринимать как что-то страшное, но это встречается довольно редко», - сказала Нефедова.

Они рассказала, что есть сведения о том, что при употреблении в пищу хурмы в желудке может сформироваться комок, избавиться от которого удастся лишь хирургически. Но подтверждения в практике диетолог не встречала.

Овощи и фрукты действительно могут навредить человеку, но только в том случае, если у него есть индивидуальная непереносимость.

«Нет таких овощей, которые могут навредить здоровому человеку. Если мы говорим о каких-то заболеваниях, ограничения могут быть, а так — нет», — заключила диетолог.