РИАМО - 1 сен. В среду на портале госуслуг открывается регистрация для получения «Пушкинской карты». Эта карта позволит молодым людям выгодно посещать культурные учреждения.

Карта рассчитана на россиян в возрасте от 14 до 22 лет. На виртуальную карту, доступную на смартфоне, будут ежегодно начислять по 5 тыс. рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, галереи, концертные залы, филармонии и другие культурные учреждения. В этом году на карту зачислят 3 тыс. рублей.

Стать обладателями карты смогут порядка 13 млн учащихся. К системе подключено более 800 культурных организаций.

Данный проект позволит поддержать учреждения культуры, а также внесет вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения.

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