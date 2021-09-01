РИАМО - 1 сен. Поезда московского метро снова останавливаются на станции «Каширская» Замоскворецкой линии по направлению в центр. Теперь пассажиры могут экономить в пути около 7 минут, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Каширскую» отремонтировали в рамках интеграции в Большое кольцо метро, которая уже частично завершена.

При реконструкции станции строители обновили гранитное покрытие платформы, восстановили лестницы и колонны. Однако работы еще продолжаются. Запланирована переделка инженерных коммуникаций, переустройство технических помещений и переходов между платформами.

«Каширская» — кросс-платформенная станция. Она полностью заработает с вводом Большого кольца в 2022 году.