РИАМО - 1 сен. Владельцы карты «Мир» смогут экономить по 10 рублей на каждой поездке в подмосковных автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме того, сэкономить при оплате картой «Мир» можно будет и на МЦК, МЦД и в метро. Акция продлится с 1 сентября по 31 декабря, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.
Оплатить поездки картой «Мир» можно будет в транспорте, где есть терминалы бесконтактного расчета. Скидка распространяется на всю территорию региона.
Получить кешбэк можно и за поездки в подземке, на Московском центральном кольце, МЦД. Исходя из способа оплаты, кешбэк составит 10-20 рублей.
«Доля пассажиров, оплачивающих проезд безналичным способом в транспорте Подмосковья, составляет 95%, из них более 60% расплачиваются банковскими картами. Во всех подмосковных автобусах – это более 9,5 тысяч транспортных средств – реализована возможность оплаты безналичным способом», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.
Оплатить поездку бесконтактным способом просто, достаточно приложить карту «Мир» к валидатору и со счета спишется сумма сразу с учетом скидки.
«Мир» — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта.
Система была создана летом 2014 года.
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