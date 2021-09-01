РИАМО - 1 сен. Владельцы карты «Мир» смогут экономить по 10 рублей на каждой поездке в подмосковных автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме того, сэкономить при оплате картой «Мир» можно будет и на МЦК, МЦД и в метро. Акция продлится с 1 сентября по 31 декабря, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Оплатить поездки картой «Мир» можно будет в транспорте, где есть терминалы бесконтактного расчета. Скидка распространяется на всю территорию региона.

«Если нужно добраться до столицы, а такая необходимость возникает каждый день у огромного числа людей, то для держателей национальных платежных карт на МЦД действует скидка до 20 рублей», - пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Получить кешбэк можно и за поездки в подземке, на Московском центральном кольце, МЦД. Исходя из способа оплаты, кешбэк составит 10-20 рублей.

«Доля пассажиров, оплачивающих проезд безналичным способом в транспорте Подмосковья, составляет 95%, из них более 60% расплачиваются банковскими картами. Во всех подмосковных автобусах – это более 9,5 тысяч транспортных средств – реализована возможность оплаты безналичным способом», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

Оплатить поездку бесконтактным способом просто, достаточно приложить карту «Мир» к валидатору и со счета спишется сумма сразу с учетом скидки.

«Мир» — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта.

Система была создана летом 2014 года.