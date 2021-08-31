РИАМО - 31 авг. Известная балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова презентовала свой новый музыкальный альбом под названием «Вселенная». Он стал отражением истории жизни певицы, сообщает «МИР 24».

«Мы решили собрать все 20 песен или 21, не помню. И я понимаю, что во многих уже старые аранжировки, может, они не совсем современные, но все равно это такая история моей жизни. Я исполняла и исполняю эти песни в своих концертных программах и в спектаклях», - сказала Волочкова.

Она напомнила, что ее выступления проходили на крупнейших сценах России и Европы.

Альбом формировался 10 лет. Первой песней в нем стала композиция «Балерина», созданная Игорем Николаевым. С ней артистка выступила в программе «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой.