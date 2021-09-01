РИАМО - 1 сен. Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в России. Теперь более 3,5 млн россиян смогут оформить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых долгое время находятся их гаражи.

«Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года. В результате «амнистии» россияне получат в собственность и гараж, и землю под ним. Однако это не касается самовольных построек и подземных гаражей при многоэтажках и офисных зданиях, а также гаражей, построенных после 30 декабря 2004 года.

Чтобы оформить гараж, нужно обратиться в орган местного самоуправления или МФЦ с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом.

После прохождения процедуры «гаражной амнистии» с недвижимостью можно будет совершать безопасные сделки купли-продажи, при необходимости сноса собственнику гарантируется компенсация.

Государство, в свою очередь, будет иметь объекты на учете и начислять налоги на землю и имущество.