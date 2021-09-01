РИАМО – 1 сен. Со среды школьники и студенты могут пользоваться льготами при поездках в электричках Центральной пригородной пассажирской компании, сообщается на сайте ЦППК.

Школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры могут пользоваться 50% скидкой до 31 декабря этого года.

Для оформления льготы школьникам нужно предъявить справку из образовательной организации или социальную карту учащегося, студентам – студенческий билет или социальную карту студента, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, проживающим в столице или учащимся в образовательных организациях Москвы, – социальную карту москвича.

На соцкарту льготный разовый билет можно записать заранее – за 10 дней до поездки. Льготные билеты для тех, у кого нет соцкарты, можно оформить только в день поездки.

Льготные абонементы «Ежедневно» на 30 дней для студентов и аспирантов можно оформить только на соцкарту.