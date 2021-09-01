РИАМО - 1 сен. В среду учащиеся, их родители и педагоги отмечают День знаний. Обучение в школах Московского региона в новом учебном году начинается в очном режиме с соблюдением мер антиковидной безопасности.

Школьные линейки в Подмосковье пройдут на открытом воздухе, принять участие в торжестве смогут и родители учеников. Всего этом году в школы Московской области пойдут 985 тыс. ребят, 115 тыс. из которых - первоклассники.

В Подмосковье свои двери для учащихся открывают свыше 1,2 тыс. школ. Кроме того, в регионе насчитывается более 1,3 тыс. детских садов, которые примут 468 тыс. малышей. 1 сентября в ряде городских округов откроются новые образовательные учреждения. На входе в заведения у детей будут проверять температуру.

«Хочу всем нашим школьникам - почти миллион человек, и первоклашкам, и выпускникам - пожелать успехов, чтобы все получалось, чтобы какие-то неудачи только вдохновляли их на следующие победы», - напутствовал ранее учеников губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Москве школьные линейки разрешено провести с участием родителей на улице, однако каждое образовательное учреждение само решает, проводить торжественное мероприятие или нет. Всего в новом учебном году в столице будут учиться 1,5 млн школьников и студентов колледжей. Детей с признаками ОРВИ допускать к занятиям не будут.

«Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы точно будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали. Все заинтересованы в этом», — подчеркивал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

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