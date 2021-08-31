РИАМО - 31 авг. В Химках завершен ремонт двух региональных дорог к аэропорту Шереметьево, ежедневно по ним проезжают более 20 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт дорог был проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожные службы обновили покрытие Шереметьевского шоссе с 0 по 3,9 км и Международного шоссе с 0 по 5 км. Работы были выполнены с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-20, в составе которой содержится более 70% щебня, что позволяет уменьшить износ покрытия.

Также в округе завершается ремонт муниципальных дорог. Всего в Химках в этом году отремонтируют 15 муниципальных и 2 региональные дороги. Общая протяженность работ составит более 50 км. Посмотреть программу ремонта и оценить его качество можно на портале «Добродел».