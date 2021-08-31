РИАМО - 31 авг. Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина со школьниками, которая пройдет в ВДЦ «Океан», покажут в эфире II просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Председатель правительства России Михаил Мишустин откроет 2 день марафона. Он прочитает лекции для студентов и школьников.

Посмотреть выступления можно будет на сайте марафона и в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

Марафон «Новое Знание» пройдет по всей стране с 1 по 3 сентября. В его программе запланированы 100 часов образовательного контента.

Знаниями с участниками фестиваля поделятся более 150 именитых лекторов и наставников. Это известные люди, достигшие успехов в бизнесе, науке, культуре, спорте и других видах деятельности.

«На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон «Новое Знание» — это в первую очередь достоверное знание из первых уст, он дает российской молодежи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени», — отметил генеральный директор РО «Знание» Максим Древаль.

Лекции эксперты будут читать по 6 направлениям. Трансляции организуют в студиях 6 городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Республике Татарстан - Иннополисе и Владивостоке.

Кроме того, в разных городах страны организуют онлайн-включения и видеоэкскурсии с производств, из театров, со спортивных соревнований.