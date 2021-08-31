РИАМО - 31 авг. В Московской области завершился ремонт 2 подстанций и 5 постов скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ремонт провели на Воскресенской и Чеховской подстанциях, а также на Реутовском, Краснозаводском, Белоозерском, Котельниковском, и Дороховском постах скорой медицинской помощи.

На объектах проводились отделочные и сантехнические работы, замена коммуникаций, установка новых окон и дверей. Сейчас проводится закупка необходимой мебели для дальнейшего обустройства.

«Сотрудники скорой помощи всегда находятся на передовой. Нагрузки остаются высокими, поэтому важно создать специалистам условия для комфортной работы», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.