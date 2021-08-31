РИАМО - 31 авг. Производители молочной продукции Московской области завершили подготовку ко второму этапу маркировки товара, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Все предприятия нашего региона, которые занимаются производством молочной продукции со сроком годности более 40 суток, завершили подготовку ко второму этапу маркировки. Московская область занимает 2 место по всей стране по подключению производителей к системе маркировки. На сегодняшний день в системе «Честный знак» зарегистрировано 134 производителя из Подмосковья», - сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

По словам Воскресенского, крупнейшими компаниями Московской области, прошедшими во второй этап, стали Campina «Чистая линия», «Лакталис Восток», «Ehrmann» и другие. Система маркировки товаров позволит повысить конкурентоспособность региональных предприятий, а потребителю даст возможность убедиться в достоверности информации о месте производства, дате и изготовителе продукции.

Маркировка сыров и мороженого стала обязательной в России с 1 июня 2021 года, с 1 сентября требования распространятся на молочную продукцию сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря – на товары со сроком годности 40 дней и менее.

Всего в стране к маркировке молочной продукции присоединился 2541 производитель.