РИАМО - 31 авг. На портале госуслуг Московской области появилась новая опция, позволяющая бизнесу определять тарифы за подключение к системам теплоснабжения и горячей воды. Ей могут пользоваться юридические лица и ИП, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«Ранее, чтобы установить тариф на подключение к системам теплоснабжения или горячего водоснабжения, заявителям требовалось привезти в ведомство все документы в печатном виде с подписями руководителя», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Теперь процесс согласования цен значительно упростили.

«После перевода услуги в «цифру» представителям организации достаточно заполнить «Умный шаблон», приложить к заявлению архив документов и подписать их с помощью электронной цифровой подписи. В случае, если потребуются дополнительные документы, заявитель может их дозагрузить в течение 7 рабочих дней», - пояснил Рымар.

Найти услугу (https://uslugi.mosreg.ru/services/21627) можно в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Организация деятельности».

Кроме того, шаблон заявки размешен на сайте комитета по ценам и тарифам области (https://uslugi.mosreg.ru/services/21627). Для осуществления установки цен необходимо будет предъявить документ, подтверждающий личность индивидуального предпринимателя, или документ, удостоверяющий назначение лица, действующего от организации, а также документ о праве собственности и обоснование тарифов.

Ответ придет в личный кабинет заявителя в формате распоряжения комитета.