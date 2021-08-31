РИАМО - 31 авг. Во второй половине сентября в Подмосковье и столице может начаться бабье лето. Ожидается, что температура будет превышать норму, а дождей будет немного, сообщается на сайте «Метеовести».

В первой половине сентября бабье лето в Московском регионе не ожидается. Только 6-8 сентября над регионом может расположиться антициклон, благодаря которому прекратятся дожди. В то же время по ночам возможны заморозки, а днем будет только плюс 14-19 градусов.

Во второй половине месяца ожидается, что температура будет выше нормы, а дождей будет немного.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столицу золотая осень придет 3 сентября, в этот день в городе пройдет первый листопад.