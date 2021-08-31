РИАМО - 31 авг. Для предупреждения случаев ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения около школ Подмосковья 1 сентября будут организованы дежурства сотрудников региональной Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Более 1 тыс. автоинспекторов проследят за соблюдением водителями ПДД около школ и детских садов региона.

В ходе несения службы полицейские напомнят школьникам основные правила безопасного поведения на дороге и при необходимости помогут в ее переходе. Также сотрудники Госавтоинспекции вручат школьникам тематические памятки и светоотражающие аксессуары.

На протяжении всего сентября Госавтоинспекция Московской области продолжит выставлять дежурные патрули около школ перед началом и окончанием учебы.

Дополнительно в школах и детских садах региона пройдут информационно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!», в рамках которых автоинспекторы проведут открытые уроки по дорожной безопасности, занятия на автогородках и транспортных площадках.