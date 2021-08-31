РИАМО - 31 авг. С начала 2021 года в территориальных ветеринарных управлениях Подмосковья чипировали 1871 животное - 1022 собаки и 849 кошек, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«В России собаки и кошки относятся к числу животных, для которых идентификация обязательна. Но, к сожалению, процедура не прописана детально. Это может быть клеймо, татуировка, но они со временем деформируются. Можно повесить бирку, но есть риск, что она потеряется. Но с тех пор, как начали применять чипирование, проблема идентификации ушла» - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он подчеркнул, что обязательная регистрация и чипирование кошек и собак – это фундамент для мер по предотвращению появления бездомных животных.

Процедура позволит оперативно найти потерявшегося питомца, а также привлечь к ответственности недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу. Все эти меры также помогут избежать неконтролируемого размножения животных.

Установка чипа позволяет упростить идентификацию владельцев домашних животных, оказавшихся на улице. Процедура занимает несколько минут, она безопасна и безболезненна для животного. Стоимость услуги составляет 1323 рубля.

Мособлдума уделяет внимание регулированию вопросов обращения с безнадзорными животными. В частности, стимулируется строительство частных приютов, их владельцам предоставлена возможность получения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Также в регионе действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат на место отлова), в рамках которой животных доставляют в пункт временной передержки (там их осматривает ветеринар, который проводит им вакцинацию против бешенства, идентифицирует, стерилизует, после чего животное выпускают обратно на улицу).