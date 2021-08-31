РИАМО - 31 авг. Сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области вместе с военнослужащими бригады оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии и другими правоохранительными ведомствами обеспечили правопорядок и общественную безопасность на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.

Перед открытием мероприятия инженеры подразделений ОМОНа «Русич» и «Пересвет» обследовали территорию форума и представленные объекты. Росгвардейцы, в свою очередь, ежедневно проверяли объекты форума на предмет антитеррористической защищенности, а также охраняли периметр выставочного центра и патрулировали близлежащие территории.

Форум проходил с 22 по 28 августа в Подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Мероприятие в этом году посетило более 1,7 млн человек, правонарушений допущено не было.

«Армия-2021» – международный военно-технический форум для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. На форуме были представлены почти 28 тыс. экспонатов 1,4 тыс. российских и зарубежных предприятий.