РИАМО - 31 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник дал старт рабочему движению по транспортной развязке на пересечении трасс М-10 «Россия» и М-10 «Россия» - Ложки - Поварово - Пятница в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Развязку построили за счет средств бюджета Подмосковья рамках в президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря работе строителей движение открыли на 2 месяца раньше намеченного срока. Объект повысит транспортную доступность индустриального парка «Есипово». Развязка обеспечивает выезд и въезд на внешнюю сеть дорог, беспрепятственный проезд транзитного транспорта по трассе М-10. Кроме того, положительные изменения коснутся и жителей ближайших населенных пунктов Солнечногорска.

«В округе живет 15-20 тысяч человек в зависимости от сезона. Вовсю действует индустриальный парк «Есипово». Для всех, кто живет рядом, – это рабочие места. Мы открываем развязку, чтобы экономить самое дорогое, что есть в нашей жизни, – время. Это позволяет все делать быстрее, комфортнее, меняет качество жизни», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил компанию, которая строила развязку, и подчеркнул, что в большинстве случаев строители в регионе сдают объекты в эксплуатацию досрочно.

«Мы делаем ставку на компании, которые меняют жизнь, обеспечивают скорость перемен», — подчеркнул губернатор.

Ранее время в пути от столицы до «Есипова» по трассе «Россия» в будни составляло 1,15-2 часа. После открытия движения по развязке дорога займет 15-30 минут. На 20-30 минут снизится время в пути из «Есипова» в направлении Санкт-Петербурга, так как водителям не надо будет делать разворот у деревни Радумля.

Якорный резидент «Есипово» - завод Mercedes. Чтобы более эффективно вести производственную деятельность, было важно создать удобный выезд из индустриального парка. Это позволит быстрее привозить комплектующие и поставлять готовые машины. Новая дорога сократит путь от «Есипова» до Ленинградского шоссе на 10 км, передвижение будет более удобным.

Длина развязки – 3,2 км, путепровода – 105 м. Расчетная скорость движения по основному ходу - 90 км/ч, на съездах - 40-60 км/ч. В перспективе по объекту сможет проезжать более 30 тыс. автомобилей в сутки. В составе развязки возвели 3-полосный путепровод через основной ход трассы «Россия», установили шумозащитные экраны, наружное освещение, новые инженерные коммуникации.

Строительство развязки

По словам руководителя проекта московской инженерно-строительной компании АО «МИСК» Эдуарда Хабибуллина, при возведении путепровода было проведено устройство 4 опор, выполнена надвижка пролетного строения. Движение по Ленинградскому шоссе во время работ не перекрывали.

«Самое сложное было подготовить переходные зоны мостового пролетного строения до развязки. Для этого было применено порядка 65 тысяч кубометров песка, чтобы отсыпать всю эту конструкцию. И потом уже по технологии забивали туда свайное поле, выставляли шкафную стенку, чтобы мост опирался на эти опоры. В нашем случае использовалась конструкция из стали. Опоры расположены таким образом, чтобы нагрузка на мост распределялась равномерно, и за счет этого он способен выдержать большие нагрузки», — отметил Хабибуллин.

Для возведения развязки для проезда в «Есипово» нужно было сделать крюк в 10 км.

«Раньше дорога до работы занимала примерно 1 час 15 минут. С открытием данной развязки ситуация улучшится. Теперь будем добираться минут за 15-20. Все жители, коллеги обсуждают это значимое событие, мы этого очень ждали. Постоянно ездим друг к другу, и дорога занимала очень много времени. Сейчас все будут довольны. Наш путь намного сократится», — рассказала жительница п. Жуково Вероника Страхова.

Новая развязка поспособствует дальнейшему развитию бизнеса в «Есипове». Сейчас в индустриальном парке 12 резидентов, в их числе 2 – с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности: фармацевтическая, автомобильная, легкая и химическая промышленность, стройматериалы. Создано 1140 рабочих мест, к 2023 году их число увеличат до 2660.

«Для бизнеса эта дорога – большое дело! Потому что коммерческий транспорт – это деньги. Каждый простой, каждая минута задержки недопустимы», - отметил руководитель компании «Сонный гномик», резидента ИП «Есипово», Дмитрий Каленик.