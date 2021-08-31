РИАМО - 31 авг. Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» могут бесплатно пользоваться услугами велопроката. Такая опция есть в 13 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Взять велосипед бесплатно можно в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Солнечногорске, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке, Серпухове.
Она добавила, что проект для старшего поколения в регионе активно развивается. Пенсионеры могут посещать бесплатные занятия, экскурсии, мастер-классы, встречи, а также пользоваться спортивной инфраструктурой.
«Велопрогулка – это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой», – отметила Каклюгина.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии