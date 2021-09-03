РИАМО - 3 сен. В поселке Красково в Люберцах торжественно открыли детский сад в ЖК «Новокрасково». Туда уже закуплены необходимое оборудование и мебель, сообщает пресс-служба девелоперской компании 3-RED.

Церемонию открытия посетили глава Люберец Владимир Ружицкий и руководство девелоперской компании 3-RED.

Концепцию детского сада и концепцию ЖК разработало архитектурное бюро «Остоженка». Здание детсада – трехэтажное, оно рассчитано на 350 мест. На фасадах здания выполнили озорные, яркие цветовые акценты в красных, зеленых, синих и желтых цветах. Это должно подчеркнуть функционал здания и понравиться будущим воспитанникам. Площадь объекта – свыше 5,5 тыс. кв. м.

Компания 3-RED не только построила муниципальный детсад, но и закупила туда мебель и все необходимое технологическое оборудование. Ряд окон детсада выходит на живописный Новокрасковский карьер. Девелоперская компания 3-RED в августе уже закончила обустройство этого карьера.

«Открытие современного детского сада позволит сделать жизнь людей поселка Красково комфортной с точки зрения развития инфраструктуры для детей. Качество строительства и оснащения учреждения соответствуют принятым в компании высоким стандартам. Детский сад имеет муниципальный статус и уже передан на баланс города, а вчера состоялось его торжественное открытие», — отметила коммерческий директор компании 3-RED Наталия Нестерова.

Детсад в ЖК «Новокрасково» стал частью стандарта 3-RED «I LIKE» по обеспечению жилых комплексов современной социальной инфраструктурой. Он позволит разгрузить другие дошкольные организации в Краскове.