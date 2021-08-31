РИАМО - 31 авг. В рамках программы социальной газификации для жителей Подмосковья предусмотрена рассрочка на 6 месяцев на комплексный договор на работы внутри участка, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«По поручению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) мы предлагаем жителю шестимесячную беспроцентную рассрочку на комплексный договор, то есть житель может выбирать, платит ли он все или частями», — сказал Баранов.

Он уточнил, что в некоторых случаях пенсионеры и многодетные семьи могут воспользоваться рассрочкой на срок до 12 месяцев, чтобы эта сумма была более подъемной для бюджета семьи.

«Дополнительно к этому сейчас в Подмосковье рассматривается проект льгот для ветеранов, многодетных семей и пенсионеров. На уровне региона, я думаю, это будет принято, и мы сможем говорить о конкретных льготах. Сейчас за счет «Мособлгаза» мы можем предоставлять беспроцентную рассрочку», — добавил гендиректор компании.

В рамках президентской программы социальной газификации газопровод доводится до границ участков бесплатно. Его дальнейшее проведение ложится на собственника. Для удобства граждан услуги по проведению газа на территории домовладения упаковали в один пакет - комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>