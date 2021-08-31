РИАМО - 31 авг. По президентской программе социальной газификации житель Подмосковья может заключить комплексный договор на работы внутри своего участка в любое время, но рекомендуется это делать сразу после проведения газопровода до участка, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Если населенный пункт включен в программу социальной газификации, то, по сути, ограничения по времени нет. Мы только можем просить жителя, понятно, что нам, учитывая большой объем работ, <…> удобно, проходя по улице с газопроводом, сразу делать отводы», — сказал Баранов.

Он добавил, что если житель попросит подключить его участок к газу после того, как техника покинула населенный пункт, то специалисты к нему вернутся. Однако это усложнит для них работу, потому что технику придется возвращать из другого населенного пункта.

«Ограничений по времени нет, даже если истечет 2022 год. У некоторых жителей домов пока нет, так как они еще не достроены. Когда житель обратится в «Мособлгаз», мы ему сделаем бесплатно подводку до границ», — рассказал гендиректор.

В рамках президентской программы социальной газификации газопровод доводится до границ участков бесплатно. Его дальнейшее проведение ложится на собственника. Для удобства граждан услуги по проведению газа на территории домовладения упаковали в один пакет - комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>