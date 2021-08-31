РИАМО - 31 авг. Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов поменяется в ночь со 2 на 3 сентября в связи с путевыми работами, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения в расписание внесут из-за укладки 860-метрового бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская – Москва-пассажирская-Смоленская. Поменяется время отправления и прибытия некоторых электропоездов Савеловского и Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов, несколько электричек выведут из графика на участках Одинцово – Москва – Лобня.

С 23:30 до 05:40 назначены технологические «окна», во время которых железнодорожники выполнят комплекс работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, сварку бесстыкового пути, демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки.

Во время проведения работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути.

Московская железная дорога обращает внимание пассажиров на то, что ознакомиться с изменениями в расписании работы пригородных поездов можно на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на вокзалах и остановочных пунктах.