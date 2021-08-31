РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Стадионы Инженерно-технологического лицея и школы №28 Люберец теперь доступны жителям городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник вместе с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско он принял участие в спортивном празднике на стадионе Инженерно-технологического лицея.

«Большой спорт начинается во дворах! Сегодня по просьбе жителей в рамках пилотного проекта открыли стадион Инженерно-технологического лицея для люберчан. Здесь хорошее футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетическая зона, площадка для занятий воркаутом», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что у стадиона есть отдельный вход для школьников и всех желающих заняться спортом. Объект оборудован камерой видеонаблюдения, подключенной к системе «Безопасный регион».

«Искренне поздравляю жителей с появлением новой современной спортивной зоны! Подобный проект также будет действовать на территории школы №28. Желаю люберчанам новых спортивных побед! Ведь Люберцы – территория спорта», - добавил Ружицкий.