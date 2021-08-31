РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 авг. В подмосковном Красногорске детям-сиротам за счет средств регионального бюджета выделят 14 квартир, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава муниципалитета Алексей Спасский во вторник встретился с медалистом, выпускником Нахабинского лицея №1, студентом МГИМО Георгием Знаменским, его приемной семьей Владимиром Дранко и Валентиной Иконниковой, а также духовным наставником протоиереем Владимиром Шафоростовым.

Юноша увлекается изучением иностранных языков, свободно владеет английским и французским, пишет картины, стихи, хорошо владеет искусством фехтования. Мечтает успешно окончить престижный вуз и стать дипломатом.

В этом году Георгию Знаменскому и еще 13 совершеннолетним сиротам планируется предоставление квартир в горокруге, как имеющим право на обеспечение жилым помещением за счет средств бюджета Московской области.

Сейчас в муниципалитете проживает 280 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 218 находятся под опекой (попечительством) и 62 - в приемных семьях.