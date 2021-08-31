РИАМО - 31 авг. На площадке центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке ВС РФ «Патриот» состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция. В этом году она собрала порядка 600 работников сферы образования Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов подвел итоги 2020-2021 учебного года, а также определил стратегические задачи на новый отчетный период.

«По итогам прошедшего учебного года Одинцовский городской округ стал лидером среди округов Подмосковья по показателям «современный учитель», «качественное питание» и «зарплата бюджетников», – рассказал Андрей Иванов. – C сентября в школах вводится новый формат внеурочных занятий. Например, на информатике теперь будут учить скретч-программированию. Это такой язык программирования, который легко освоить детям, – своеобразная «песочница», после которой можно переходить на более серьезные языки. Новые направления в программу обучения внедряются в нашем округе с 1 сентября 2021 года. Заключено соглашение о взаимодействии с образовательным центром «Взлёт» – это поможет выявлять и поддерживать талантливых ребят округа».

В 2021 году в Одинцовском округе закончили школы 2237 выпускников, из них 65 медалистов и 45 100-балльников по ЕГЭ, 51 победитель и 212 призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады, 1 победитель и 7 призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

Кроме того, по данным актуального рейтинга 100 лучших школ Подмосковья, который ежегодно готовит региональное министерство образования Московской области, в него вошли 5 одинцовских школ, при этом городской округ — единственный муниципалитет, от которого сразу два учебных заведения вошли в десятку лучших: на 4-м месте — МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, на 7-м — ГБОУ МО «Одинцовский» Десятый лицей». Помимо них в престижный ТОП-100 региона вошли МБОУ Одинцовский лицей № 2 (58 место), МАОУ Одинцовский лицей № 6 им А. С. Пушкина (74 место) и МБОУ Одинцовская гимназия № 4 (86 место). Также детский сад № 19 комбинированного вида стал лауреатом Пятого Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России 2021 года.

Помимо этого, руководитель округа по традиции наградил благодарственными письмами и почетными грамотами от министерства образования Московской области, Мособлдумы и от главы Одинцовского муниципалитета лучших в сфере образования.

«Только вместе нам по силам построить и развивать мир, пространство, в котором мы хотели бы жить сами и видеть своих детей. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и хочу поблагодарить за отличные результаты», – резюмировал Андрей Иванов.

Также одинцовских педагогов поздравили с началом нового учебного года председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов.