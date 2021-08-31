РИАМО - 31 авг. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил паспорта 13 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла на площадке центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке ВС РФ «Патриот», сообщает пресс-служба администрации округа.

Обращаясь к юным жителям округа, руководитель муниципалитета отметил, что вместе с паспортом гражданина Российской Федерации у ребят появляется большая ответственность.

«Это важный момент в вашей жизни. Вы обретаете ряд гражданских прав, которых у вас не было раньше. Но не забывайте, что вместе с ними вы обретаете и ответственность. У взрослого человека есть не только права и свободы, но и обязанности. Желаю вам быть достойными и законопослушными гражданами нашей страны, любить ее, ценить и беречь», – отметил Андрей Иванов.

Для участников торжественного мероприятия провели экскурсию по залам центра «Авангард» и рассказали о принципах его работы. Также вместе с паспортом каждый из ребят по традиции получил из рук главы муниципалитета подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».