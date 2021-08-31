РИАМО - 31 авг. Жители Подмосковья могут ознакомиться с информацией по социальной газификации и узнать о ходе работ в своем населённом пункте с помощью сайта «Мособлгаза», сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.
Он добавил, что на этой странице приложены фотографии, отражающие ход работ на участках. Баранов заметил, что сайт - это важная форма обратной связи с жителями, так как через него люди могут сообщить о недоработках со стороны газовиков.
Ранее, на сайте «Мособлгаза» появилась возможность заключить комплексный договор на проведение газа внутри участка. В рамках президентской программы газопровод бесплатно протягивают только до границ домовладений.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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