РИАМО - 31 авг. Жители Подмосковья могут ознакомиться с информацией по социальной газификации и узнать о ходе работ в своем населённом пункте с помощью сайта «Мособлгаза», сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«От жителей постоянно звучат вопросы: а где узнать информацию о ходе работ в населенном пункте. Вот прямо сейчас в 300 населенных пунктах работы ведутся. Мы, как и обещали, на этой неделе на сайте «Мособлгаза» открыли дополнительную страницу по социальной газификации, где житель может зайти и посмотреть по населенным пунктам, где ведутся работы», — рассказал Баранов.

Он добавил, что на этой странице приложены фотографии, отражающие ход работ на участках. Баранов заметил, что сайт - это важная форма обратной связи с жителями, так как через него люди могут сообщить о недоработках со стороны газовиков.

Ранее, на сайте «Мособлгаза» появилась возможность заключить комплексный договор на проведение газа внутри участка. В рамках президентской программы газопровод бесплатно протягивают только до границ домовладений. ​

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>