РИАМО - 31 авг. К 1 сентября в Москве установили 60 информационных полей городских указателей к учреждениям образования и медицины, а также четыре новых городских указателя, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Новые указатели покажут дорогу к основному зданию Московского финансово-юридического университета (МФЮА) на улице Введенского, а также к подразделениям вуза на Неглинной, Волгоградском проспекте, Измайловском шоссе и другим корпусам.

Также информационные указательные таблички покажут путь к департаменту здравоохранения Москвы в Оружейном переулке, д. 43, стр.1, к Национальному центру глазных болезней им. Гельмгольца на Садово-Черногрязской улице, д. 14/19, корп.1, к психоневрологическому диспансеру №21 на ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 2 и ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества на ул. Каланчевская, д. 31. стр.1.

По словам руководителя «Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ») Евгения Балашова, к 1 сентября уже не первый год устанавливают указатели к объектам образования, здравоохранения и науки. Балашов отметил, что новые информационные поля смогут помочь быстрее найти дорогу к нужным зданиям и повысить уровень комфорта городских жителей.

Работы по установке указателей выполнены Государственным бюджетным учреждением города Москвы (ГБУ «МАЦ»).

Всего за 2021 год в столице установят 216 новых городских указателей, а также 3 166 информационных полей на существующих указателях. Программа по созданию Единой системы пешеходной навигации реализуется в Москве с 2014 года. За это время в столице установили более 11,4 тыс. городских и 93,7 тыс. домовых указателей.