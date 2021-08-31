РИАМО - 31 авг. В настоящее время 100 населенных пунктов в Подмосковье полностью газифицированы и с местными жителями подписаны соответствующие акты, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов
Он уточнил, что около 1 тыс. жителей области получили газ по президентской программе. Сотрудники компании и дальше намерены исполнять намеченные планы.
Гендиректор компании добавил, что в 2021 году по программе должна завершиться догазификация порядка 1,1 тыс. населенных пунктов, это коснется почти 100 тыс. жителей Подмосковья.
В рамках президентской программы социальной газификации газопровод доводится до границ участков бесплатно. Его дальнейшее проведение ложится на собственника. Для удобства граждан услуги по проведению газа на территории домовладения упаковали в один пакет - комплексный договор.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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