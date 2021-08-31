РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник принял участие в торжественном открытии нового детского сада №96 «Радуга» в поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С открытием дошкольного образовательного учреждения жителей городского округа Люберцы поздравили депутат Госдумы Лидия Антонова, депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, генеральный директор инвестора-застройщика ООО «Тройка РЭД» Сергей Патрикеев.

«Новый детский сад на 350 мест открыл свои двери в ЖК «Новокрасково». Сегодня поздравили малышей и их родителей с этим радостным событием! Учреждение рассчитано на 18 групп, 4 из которых – ясельные. Это очень важно для жителей нового микрорайона – здесь много молодых семей с маленькими детьми», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что уже 1 сентября в садик пойдут 270 детей, в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет.

«Красивое, просторное, удобное здание – в нем есть все для гармоничного развития детей! Искренне желаю заведующей садом №96 «Радуга» Юлии Васильевой и всему педагогическому коллективу успешной работы! Пусть ребятишки приходят к вам с радостью», - добавил Ружицкий.