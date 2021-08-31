РИАМО - 31 авг. В столицу золотая осень придет 3 сентября, в этот день в городе пройдет первый листопад. Поворотным моментом станет снижение среднесуточной температуры менее 10 градусов тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Когда ночью резко похолодает до +2-7 градусов, а днем будет не выше +7-12 градусов, что для фабрики фотосинтеза является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы: хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза», - объяснил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

После этого деревья сменят зеленую листву на позолоту, а местами на багрянец.

Кроме того, в столице в пятницу и субботу ожидаются сильные северные ветра до 12-17 метров в секунду. Это приведет к листопаду.