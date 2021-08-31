РИАМО - 31 авг. Работники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» совместно с военнослужащими нашли и вывели из леса в Рузском округе мужчину и женщину, которые заблудились во время сбора грибов, сообщает пресс-центр «Московской областной противопожарно-спасательной службы».

По словам старшего смены Александра Сургуча, 30 августа около 20:00 в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил мужчина, который сообщил о том, что он вместе со своей спутницей заблудились в лесу, находящемся в районе деревни Лукино.

Пожарные прибыли в предположительную зону нахождения звонившего и с помощью громкоговорителя автомобиля подавали звуковые сигналы, поддерживая телефонный разговор с мужчиной. Потерявшиеся услышали звук громкоговорителя, и спасатели, определив радиус поиска, начали прочесывать лес. Пожарные подавали световые сигналы и работали на отклик. К 23:00 спасатели обнаружили заблудившихся мужчину и женщину и вывели их из леса.

Медицинская помощь потерявшимся не потребовалась.