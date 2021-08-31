РИАМО - 31 авг. В столице с 1 сентября по 1 октября пройдет фестиваль «Цветочный джем». Его участники - флористы и ландшафтные дизайнеры создадут удивительные композиции из деревьев, цветов и кустарников, передает корреспондент РИАМО.

На каждой площадке будет создана своя особая атмосфера. Например, на Кузнецком мосту воспроизведут зону отдыха у воды. У входа в ЦУМ разместят водные растения, и те, что можно встретить на берегах рек и озер: ивы, желтый бамбук, тростник, канны и другие.

Переход от Манежной площади до Площади Революции превратят в липовую аллею. Ее украсит мини-розарии и цветники.

В районе Площади Революции, напротив Кремля, участники фестиваля «вырастили» настоящий лес. Здесь гости и жители города смогут погулять рядом с березами, соснами, елями и объемными кустарниками. В фестивальном лесу можно будет найти даже землянику.

Столешников переулок превратится в южный курортный городок. Его украсят пергола, цветущая глициния и розы, а также другие растения Юга.

В этих и других локациях гости фестиваля смогут сделать красочные фотографии и познакомиться с флорой разных уголков мира. Организаторы отмечают, что в этом году среди проектов будут как новые композиции, так и реплики лучших работ прошлых лет.

«Цветочный джем» - традиционно не только праздник красоты, но и вкуса. С четверга по воскресенье на площадках будут готовить десерты и другие блюда, каждое – под стать тематике локации. Их создадут по рецептам участников ярмарки «Лето в городе».

Посетителям напоминают, что на всех площадках необходимо соблюдать требования эпидемиологической безопасности: держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и надевать маски.

Фестиваль «Цветочный джем» и одноименный конкурс ландшафтного дизайна проводится в Москве с 2017 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии, а в 2021 году праздник цветов и вкусов снова вернулся в столицу.