РИАМО - 31 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к открытию цифрового промышленного коворкинг-центра в формате Light Industrial в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск, а также обсудил с резидентами их дальнейшие бизнес-планы в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Наша задача – снять с производителя кучу дел, которые отрывают его от профильной деятельности. Мы закрываем вопросы от управляющих кампаний, при необходимости привозим людей, обеспечиваем высокоскоростным интернетом, облачным хранением – делаем все, чтобы резидентам было комфортно у нас находиться. Огромное спасибо правительству Московской области за возможность сделать такой проект. Здесь есть дороги, вся инженерная инфраструктура. Это огромный плюс», – рассказал губернатору соучредитель цифрового промышленного коворкинга Industrial City Артем Петрухин.

Он добавил, что в перспективе планируется там разместить 50-60 резидентов.

Это первая из четырех очередей цифрового промышленного коворкинга. Пока введены 13 тыс. кв. м, инвестировано 500 млн руб. Здесь уже смогут работать 250 жителей. Общая же площадь центра составит порядка 110 тыс. кв. м, а суммарные вложения – около 4 млрд руб.

«Коворкинг-центр позволяет нам запустить небольшое производство без строительства цеха. Без собственной стройки мы получаем помещение под ключ, в котором только расставляем мебель. На данной площадке планируем открыть производство полимерных уплотнений для спецтехники, нефтегаза. У нас будут 2 линии. Мы создаем полноценное производство для обеспечения машиностроительных предприятий России данным видом продукции», – рассказал гендиректор «Треллеборг Силинг Солюшнс» Даниил Коробко.

Гендиректор фабрики «Сонный гномик», которая выпускает одежду для малышей, Дмитрий Каленик рассказал губернатору, что компания переезжает из Зеленограда в МО. На подмосковном производстве будут работать местные швеи, зарплата – 40-60 тыс. руб. Руководитель «СофтЭксперт» Надежда Решетова также поделилась планами: в «Есипове» планируют делать индивидуальные дозиметры, в том числе для Минобороны.