РИАМО - 31 авг. Еще 9 электрозарядных станций для экологичного транспорта планируют открыть до конца года 2021 года, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«До конца года будут смонтированы 9 таких точек электрозаправок, открыты уже 20 в 2021 году», - сказал Самарин.

Он отметил, что в регионе в 2022 году запустят пилотные проекты в сотрудничестве с крупным производителем зарядных станций из Ленинского городского округа.

«Это будет большая программа», - заключил Самарин.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин сообщил, что на территории Подмосковья уже установлено более 250 зарядных станций. Их число продолжит расти.