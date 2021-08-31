РИАМО - 31 авг. К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тыс. человек. Все эти наблюдатели будут работать на более чем 3,6 тыс. столичных участков на выборах 17-19 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это уже позволяет не только «закрыть» наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать «резерв» на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам», — отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Среди наблюдателей 54,4% — это молодые люди от 18 до 35 лет. Москвичи в возрасте 35-50 лет составляют 23,3%, жители столицы старше 50 лет — 22,3%. При этом 45% наблюдателей уже имели опыт работы на выборах.

С 17 по 19 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы. Жители 7 районов столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы. В Щукине также выберут муниципальных депутатов.