РИАМО - 31 авг. Более 160 тыс. электронных документов для техприсоединения планируют заключить по итогам 2021 года в Подмосковье, это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Все документы для проектирования и технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в Московской области можно получить через региональный портал Госуслуг.

«И, если в 2017 году было выдано 66,6 тыс. электронных документов, в 2020 году - 147,5 тыс. документов в электронном виде, то в этом году ожидаем выдачу более 160 тыс. электронных документов для техприсоединения. Можете себе представить объем строительства, которое ведется в Московской области», - заявил Самарин.

Он отметил, что каждое четвертое технологическое присоединение в РФ происходит в Московской области.

«В период пандемии онлайн-сервисы оказались особенно востребованы. Мы сработали на опережение. Несмотря на ограничения, количество выданных документов увеличилось на 9%. Задача сегодняшнего дня – совершенствовать, дорабатывать, поддерживать информационную систему», - заключил Самарин.