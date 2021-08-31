РИАМО - 31 авг. В 17 дворах Зеленоградского административного округа Москвы на деньги, вырученные с платных парковок, приводят в порядок газоны, обустраивают спортплощадки, обновляют пешеходные дорожки и тротуары, сообщает пресс-служба «Московского паркинга»​.

В районе Крюково обновляют покрытие детской площадки и ремонтируют ограждения. Во дворах Силина устанавливают 2 новые спортивные площадки, а в районе Матушкино проводят ремонт 6 существующих площадок. В Старом Крюкове кладут новое асфальтовое покрытие на площадке для отдыха. В Савелкове обновляют асфальт на тротуарах.

В начале каждого года деньги, полученные от платных парковок, передаются на благоустройство столичных районов. Таким образом, автомобилисты платят за обновление объектов городской среды. Создаются новые места отдыха, шлагбаумы, парковочные карманы.

Жители города могут проголосовать за выбор проектов для благоустройства на портале «Активный гражданин» или обратиться к главам местного самоуправления. Подробная информация о выполненных работах и новых планах по благоустройству размещается на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».