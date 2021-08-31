РИАМО - 31 авг. С 1 сентября поезда столичной подземки снова будут останавливаться на станции «Каширская» Замоскворецкой линии по направлению к центру. Реконструкция станции для интеграции в Большое кольцо частично завершена, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках обновления на платформе уложили свыше 3 тыс. метров гранита, реконструировали 19 колонн, а также в переходах восстановили лестницы.

«Каширская» — кросс-платформенная станция, полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году. Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание крупнейшему транспортному проекту — Большой кольцевой линии. С ней поездки станут удобнее», - сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Работы еще будут проводиться. Например, планируется завершить переделку инженерных систем, а также переустройство технических помещений в южном вестибюле и переходов между платформами.

Пассажирам рассказали, что для входа на станцию, а также выхода и перехода между платформами работает северный вестибюль. К нему ведут входы №3 и №4.

На данном участке составы проезжали «Каширскую» по направлению к «Коломенской» больше полугода. Пассажиры Московского метрополитена доезжали до следующей станции – «Кантемировская», после чего возвращались на поезде в обратном направлении.

Теперь совершать такие маневры не нужно. Это сократит время в пути примерно на 7 минут.