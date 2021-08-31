РИАМО - 31 авг. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что риск смерти у пациента сохраняется на протяжении полугода после перенесенного коронавируса, сообщает kp.ru.

Он подчеркнул, что особенно данный риск высок у пожилых людей.

«Перенес Covid человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих 6 месяцев после перенесенного коронавируса резко возрастает риск смерти», – сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также отметил, что могут появляться осложнения. В частности, тромбы, поражения сердечно-сосудистой и нервной систем.

Мурашко подчеркнул, что перенесшим коронавирусную инфекцию россиянам нужно пройти углубленную диспансеризацию. В настоящий момент уже сформированы списки людей, которым предложат пройти медобследование.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 6 918 965 случаев заражения Covid-19. Жертвами пандемии стали 183 224 человека, победили болезнь 6 181 054 человека.

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