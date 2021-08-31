РИАМО - 31 авг. 11 сентября город Орехово-Зуево отпразднует свое 104-летие, в этот день также состоится гастрономический фестиваль «Вар-варенье», сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Фестиваль «Вар-варенье» гармонично вписывает «вкусность» русских традиций в современную культуру Подмосковья. Это большой семейный праздник, на котором особый смысл заложен в оригинальном действе – это варка «Варенья дружбы», в котором могут поучаствовать все гости фестиваля», — сказали в пресс-службе.

Корме привычного лакомства, на фестивале гости смогут попробовать варенье из розы, кабачка, огурца, еловых шишек и многого другого. Кроме всего прочего, для гостей проведут кулинарные мастер-классы.

Также участникам мероприятия предложат посетить тематические площадки. Там детям расскажут сказки и научат танцу. В рамках фестиваля состоится конкурс аграриев. На нем местные фермеры могут представить свои овощи и фрукты. Среди них выберут самые крупные, также из этих плодовых культур будут варить варенье.

Фестиваль «Вар-варенье» является обладателем первой премии на Всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian event awards.