РИАМО - 31 авг. Компания-застройщик «Инград» выдала 168 комплектов новосела с подарочной картой новым жильцам домов в 3 муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Приветственные комплекты вместе с ключами от квартир получили новые жильцы ЖК «Новое Пушкино», «Новое Медведково» и «Одинград». В ЖК «Новое Пушкино» заселились 134 семьи, в «Одинграде» обладателями нового жилья стали 20 человек, а в «Новом Медведкове» - 14.

Приветственные комплекты вместе с ключами от жилья вручают покупателям квартир в новостройках Московской области по подпроекту «Новоселы Подмосковья» созданному в рамках проекта правительства региона «Чуткая Власть».

В комплекты входит подарочная карта, предоставляющая уникальные предложения от магазинов торговых сетей Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом» и OBI, а также лифлет и справочник новосела.

Лифлет – информационная брошюра с перечислением предложений по обустройству нового дома, скидок и бонусов от магазинов-участников. Справочник новосела – цветной буклет, предоставляющий контакты ближайших социальных, культурных, медицинских и досуговых учреждений.