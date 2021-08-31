РИАМО - 31 авг. Сроки выдачи условий и договоров технологического присоединения в Подмосковье сократили до 2-7 дней (для условий) и 20 дней (для договоров), сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Все документы для проектирования и технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в Московской области можно получить через региональный портал госуслуг.

«Сроки выдачи технических условий были от 14 дней, было необходимо личное присутствие. Была масса причин, по которым ничего не выдавали. Сегодня от 2 до 7 дней через портал можно получить технические условия», - сказал Самарин.

Он отметил, что заключение договора о технологическом присоединении требовало от 30 до 140 дней. На сегодняшний день это занимает около 20 дней.