РИАМО - 31 авг. В Подмосковье и Москве на 31 августа – 1 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Так, в Подмосковье предупреждение о грозе будет действовать с 23:00 31 августа до 20:00 1 сентября, в столице – с 02:00 до 22:00 1 сентября. «Желтый» уровень из-за сильного дождя объявлен в Московском регионе с 09:00 до 21:00 1 сентября.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Рязанской и Владимирской областей. В Воронежской области объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В последний день лета в Московском регионе установилась теплая и солнечная погода. В течение дня максимальная температура составит 23-25 градусов.

В первый день осени будет облачно, пройдет дождь, который местами будет сильным, прогремит гроза. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем — 19-21 градус.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>