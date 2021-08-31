РИАМО - 31 авг. Все столичные учреждения образования подготовлены к отопительному сезону. Всего в городе к отопительному сезону подготовят свыше 74 тыс. объектов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду более чем в 4,5 тыс. зданий школ, детсадов и других учреждений образования», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков подчеркнул, что в Москве в общей сложности подготовят к отопительному сезону более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов соцсферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий.

Ранее Бирюков сообщал, что в столице в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершили гидравлические и температурные испытания теплосетей.