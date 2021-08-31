РИАМО - 31 авг. Новое здание детской школы искусств им. М.И. Глинки открылось на юго-востоке Москвы на улице Гурьянова, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В церемонии открытия учреждения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы открываем новое здание детской школы искусств им. Глинки. Долгожданное и очень радостное событие для тысяч ее бывших, сегодняшних и будущих учеников, их родителей и преподавателей. Новый дом будет в 3,5 раза больше старой школы», – сказал градоначальник.

Площадь новой школы составляет 3,5 тыс. кв. м. Она рассчитана на обучение 600 человек. Кроме 36 учебных классов, в здании есть концертный зал на 300 человек, камерный зал на 40 зрителей, а также хореографический зал и изостудия. Для школы закупили новейшее оборудование и мебель. Также в учреждении создали безбарьерную среду.

Собянин добавил, что это уже седьмая школа искусств, возведенная в столице за последние 10 лет. В рамках проекта «Искусство – детям» в городе также приводят в порядок действующие школы. Для них закупают качественные инструменты, а также мебель.

1 сентября школа примет новых учеников.

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